Doppio Gioco: parleremo di The Legend of Zelda con Jacopo Calatroni e Martina Felli

Per continuare a festeggiare in maniera degna i 35 anni di The Legend of Zelda, stasera, a partire dalle 21, saremo su Twitch con una puntata davvero speciale di Doppio Gioco. Saremo in diretta, infatti, con Jacopo Calatroni, direttore del doppiaggio di Hyrule Warriors: l'Era della Calamità, e Martina Felli, nientemeno che la voce italiana di Zelda.

Doppio gioco è il nostro appuntamento speciale nel quale parleremo di doppiaggio e adattamento con i principali protagonisti delle scena italiana. Raffaele Staccini ospiterà oggi due persone perfette per festeggiare degnamente i 35 anni di The Legend of Zelda.

Martina Felli, nata a Pistoia nel 1987, ha interpretato la principessa Zelda in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nella sua lunga carriera ha prestato la voce anche a Samara Weaving in "Guns Akimbo" (Nix), Fumika Shimizu in "Tokyo Ghoul - Il film" (Toka Kirishima), Sasha / Hades in "I Cavalieri dello Zodiaco - The Lost Canvas", Aloy in Horizon: Zero Dawn e V di Cyberpunk 2077.

Martina Felli durante una sessione di doppiaggio

Jacopo Calatroni ha doppiato Peter Parker in Marvel's Spider-Man per PS5 e PlayStation 4, ma ha fatto anche decine di spot pubblicitari, doppiato film e serie animate.

Nel mondo dei videogiochi è stato anche Kylo Ren in Star Wars Battlefront II o Kashima in Call of Duty: Infinite Warfare, ma soprattutto è stato direttore del doppiaggio di Hyrule Warriors: l'Era della Calamità.

Jacopo Calatroni vestito a tema Spider-Man.

Con loro parleremo un po' di tutto, concentrandoci, ovviamente, sui festeggiamenti dell'incredibile serie di Nintendo.

Potrete, ovviamente, interagire con noi e i nostri ospiti scrivendo le domande nella chat di Twitch durante la trasmissione. In alternativa potrete commentare questa notizia, così da essere sicuri di venire letti.

Inoltre vi ricordiamo si iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Doppio Gioco, infatti, la chat sarà chiusa per consentirvi di inviare dei messaggi vocali: ci raccomandiamo dizione e tono di voce: vorrete mica sfigurare di fronte a due professionisti di questo calibro!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

