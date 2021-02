TechTonik torna oggi alle 16.00: Pierpaolo Greco risponderà alle vostre domande

TechTonik torna oggi con una nuova puntata in stile AMA a partire dalle 16.00: rigorosamente in diretta, Pierpaolo Greco risponderà a tutte le vostre domande!

Sul canale Twitch di Multiplayer.it potremo dunque assistere a un appuntamento a tema completamente libero, in cui potrete sentirvi liberi di esporre i vostri dubbi e le vostre osservazioni.

In questo caso il modo migliore per porre le vostre domande è quello di scriverle direttamente nella chat di Twitch in live, oltre che nei commenti qui sotto, per un'interazione ancora più rapida.

Come al solito, i possibili spunti di discussione sono molteplici: dal blocco anti-miner per le schede NVIDIA ai rumor su Nintendo Switch Pro, che potrebbe includere la tecnologia DLSS 2.0 secondo alcuni insider.

Vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it.

