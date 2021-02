The Legend of Zelda: The Wind Waker HD e Twilight Princess HD su Nintendo Switch?

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD e The Legend of Zelda: Twilight Princess HD potrebbero approdare su Nintendo Switch con un annuncio in arrivo questa estate, secondo il giornalista Jeff Grubb.

Dopo la presentazione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD nell'ultimo Nintendo Direct, appare chiara l'intenzione della casa giapponese di riproporre i vari capitoli della serie sulla sua attuale ammiraglia.

"Nintendo vuole mettere in evidenza The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ed è questo uno dei principali motivi per cui durante l'ultimo Direct non si è parlato degli altri episodi", ha scritto Grubb.

"L'azienda non vuole che altri capitoli di Zelda distolgano l'attenzione da Skyward Sword. È chiaro: avrebbero potuto pubblicare The Wind Waker e Twilight Princess allo stesso tempo, ma per il momento l'obiettivo è quello di tenere sotto i riflettori l'attuale remaster."

In effetti l'eventuale reveal di ulteriori episodi di Zelda rimasterizzati avrebbe potuto mettere in ombra Skyward Sword HD, che non è stato accolto con lo stesso entusiasmo al lancio, nel 2011.