NFT di Ubisoft Quartz: venditori chiedono fino a 423.000$, gli acquirenti offrono 21$

Stephen Totilo di Axios ha condiviso alcuni dati interessanti legati ai nuovi NFT di Ubisoft Quartz, legati a Ghost Recon Breakpoint. I prezzi di vendita dei Digit (nome dato dalla compagnia francese ai propri non-fungible token) arrivano fino a 423.000 dollari, ma gli acquirenti propongono al massimo 21 dollari.

Precisamente, Totilo ci spiega che delle 2.000 skin NFT delle pistole di Ghost Recon Breakpoint regalate da Ubisoft ai propri giocatori, solo 19 sono state messe in vendita nella giornata di ieri. I prezzi richiesti per queste skin variano enormemente, ma si parla di cifre comprese tra i 634 dollari e i 423.000 dollari. Il problema è che gli acquirenti non sembrano poi così interessati a queste novità. L'ultima volta che Totilo ha controllato sulle piattaforme di vendita, la cifra massima offerta dagli acquirenti era 21 dollari.

Il mercato degli NFT videoludici è quindi pieno di speculatori che cercano di gonfiarne il valore il più possibile, sfruttandone la rarità e l'effetto novità. Per il momento, però, i Digit di Ghost Recon Breakpoint non sembrano suscitare particolare interesse. Non si può però dire lo stesso di Legacy, il nuovo gioco di Molyneux, che ha raccolto 52 milioni di dollari in NFT.