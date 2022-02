Fortnite non funziona oggi, 3 febbraio: Epic Games indaga sui problemi ai server

Fortnite sta incontrando alcuni problemi ai server in queste ore, con il gioco che a quanto pare non funziona o quantomeno alcune parti non risultano raggiungibili o eseguibili, in attesa di avere maggiori informazioni da parte di Epic Games, che nel frattempo sta lavorando alla situazione.

Un breve messaggio è stato pubblicato su Twitter dall'account ufficiale di Fortnite in questa serata del 3 febbraio 2022: "Stiamo indagando sui problemi che impediscono ai giocatori di connettersi ai servizi di Fortnite inclusi la possibilità di effettuare il login, il matchmaking, usare la chat vocale e altri servizi legati ai party", si legge nel messaggio.



Di fatto, mancano alcuni elementi principali per poter prendere parte a una partita a Fortnite, dunque si può dire che il gioco non funzioni al momento, almeno per una parte dell'utenza. Nel frattempo, le segnalazioni di disservizi si moltiplicano su internet, fra Reddit e social media vari, ma non ci sono ancora informazioni precise su quanto la situazione verrà risolta.

In ogni caso, di solito gli interventi di Epic Games sono risolutivi nel giro di poco tempo, ma in questo caso non si tratta chiaramente di un intervento di manutenzione programmata, quanto piuttosto di un qualche caso di emergenza da risolvere. Proprio in questi giorni sono emerse voci su una possibile collaborazione tra Fortnite e Uncharted, di cui attendiamo i dettagli.