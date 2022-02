Sony: le vendite di PS5 inferiori alle aspettative provocano un brusco calo in borsa

I dati di vendita di PS5 pubblicati da Sony, così come le revisioni alle previsioni per l'anno fiscale, non sono stati accolti positivamente dalla borsa di Tokyo, che ha reagito con un brusco calo delle azioni della compagnia alla chiusura.

Come riporta Bloomberg, Sony Group Corp. ha rilevato un drastico calo dell'8,6% nel valore delle azioni a seguito dei risultati finanziari annunciati dalla compagnia nelle ore scorse. Abbiamo visto che PS5 è a quota 17,2 milioni di unità vendute, progredendo in maniera spedita ma rimanendo al di sotto del ritmo di vendita fatto segnare da PS4 nello stesso periodo di riferimento, con un risultato che si trova al di sotto delle aspettative.

La causa principale è ovviamente la difficoltà nel produrre un quantitativo ottimale di console, a causa della crisi generalizzata nell'approvvigionamento di materiali e assemblaggio. L'altra conseguenza di questa situazione è il fisiologico abbassamento delle previsioni di vendita per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2022.

Le due notizie insieme hanno avuto ovviamente dei riflessi negativi in ambito azionario, con il netto calo in borsa dell'8,6%, che peraltro segue a breve distanza il precedente caso analogo che si era verificato in risposta all'annuncio della procedura di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Nonostante le ottime performance della divisione cinematografica, grazie soprattutto a Spider-Man: No Way Home, e della sezione dedicata ai sensori per fotocamere, "gli azionisti sono preoccupati per le prospettive della fondamentale divisione videoludica", ha riportato Bloomberg.