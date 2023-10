EA Sports FC 24: bandite le difese a 3 e a 5 giocatori dai tornei ufficiali

Per la precisione, questi sono i moduli che non sarà possibile utilizzare nelle competizioni ufficiali nelle prossime settimane:

La notizia arriva da un post su Twitter | X di Olle Arbin del team Ninjas in Pyjamas, che ha ricevuto questa informazione tramite una nota inviata dalla compagnia a tutti i giocatori professionisti.

Electronic Arts ha deciso di bandire dai tornei ufficiali di EA Sports FC 24 tutte le formazioni con difese a 3 e a 5 calciatori , di conseguenza limitando enormemente le opzioni tattiche per i giocatori professionisti.

La community è divisa sulla decisione di EA Sports

Olle e altri giocatori professionisti sembrano aver apprezzato la scelta presa da Electronic Arts, in quanto in passato i moduli sopracitati dominavano la scena competitiva e generalmente garantivano risultati migliori sui campi da calcio virtuali.

D'altra parte c'è chi critica la decisione, affermando che gli sviluppatori dovrebbero bilanciare meglio le varie formazioni piuttosto che semplicemente a bandire quelle più vantaggiosi e utilizzati. C'è anche chi fa notare che limitare la scelta del modulo va contro lo spirito del calcio stesso e di come ironicamente EA Sports spesso parla della profondità tattica come uno dei punti di forza dei suoi giochi.

Chiaramente la speranza è che questa imposizione sia solo temporanea e che in futuro verranno resi disponibili tutti i moduli nei tornei ufficiali dopo una patch mirata a migliorare il bilanciamento.

In ogni caso è bene precisare che questa regola è valida solo per i tornei ufficiali, dunque potrete continuare a usare i vostri moduli preferiti in tutte le numerose modalità online e offline proposte dal gioco.

Nel frattempo EA Sports FC 24 ha conquistato la vetta della classifica di vendita inglesi registrando il miglior secondo lancio del 2023.