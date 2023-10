Sniper: Ghost Warriors Contracts 2, vendite a 1,5 milioni di copie

CI Games ha annunciato che Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 ha totalizzato vendite per oltre 1,5 milioni di copie fra PC, PlayStation e Xbox, rivelandosi dunque un progetto di successo per il publisher.

Lanciato nel giugno del 2021, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 è arrivato con qualche settinana di ritardo su PS5, ma ciò non sembra aver influito negativamente sull'ottima accoglienza che gli utenti hanno riservato al nuovo capitolo della serie.

In generale, nella prima metà del 2023 CI Games ha fatto registrare entrate per 5,1 milioni di dollari, in calo del 27% su base annuale, e perdite nette per 0,72 milioni di dollari: una situazione legata alla maggiori spese produttive e di marketing che l'azienda ha dovuto affrontare.