Xbox Game Pass: 6 giochi lasceranno il catalogo il 15 ottobre 2023

In attesa di scoprire le novità in arrivo su PC e Xbox Game Pass nel corso del mese, tramite l'app del servizio, Microsoft ha svelato che sei giochi lasceranno il catalogo del servizio il prossimo 15 ottobre 2023 .

Tutti i giochi in uscita dal catalogo del Game Pass sono in offerta su Xbox Store

Trek to Yomi

Come da tradizione tutti i giochi elencati qui sopra saranno per l'acquisto a un prezzo scontato del 20% (salvo offerte di Xbox Store ancor più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass, che vi ricordiamo è fissata per la metà di ottobre. Un'opzione che può risultare vantaggiosa nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.

Supponiamo che i giochi in uscita questo mese non faranno strappare i capelli agli abbonati, che comunque hanno ancora un paio di settimane per giocare e completare uno o più dei giochi più citati.

Tra questi spiccano sicuramente Trek to Yomi (ecco la nostra recensione), un action adventure a scorrimento in bianco e nero ispirato ai film sui samurai di Akira Kurosawa e realizzato da Flying Wild Hog, ed Eville, un gioco di deduzione sociale derivato dalla trazione di Lupus in Tabula che a modo suo cerca di proporre qualcosa di diverso dal solito rispetto ad Among Us, come spiegato nella nostra recensione.

