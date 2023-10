Scott Pilgrim: La Serie Netflix si mostra con una clip ufficiale

Netflix ha pubblicato una divertente clip ufficiale tratta da Scott Pilgrim: La Serie, il cartone animato basato sull'opera di Bryan Lee O'Malley che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 17 novembre.

Annunciata all'inizio del 2022, la nuova serie di Scott Pilgrim sembra riprendere l'umorismo originale, lo stesso che avevamo ritrovato anche nell'ottimo film con Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead del 2010.

Peraltro lo stesso Cera e la Winstead, insieme al resto del cast, hanno prestato le proprie voci per i rispettivi personaggi di Scott Pilgrim: La Serie, rendendo lo show letteralmente imperdibile per i fan di Scott Pilgrim Vs. The World.