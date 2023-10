WarioWare: Move It! la serie più folle di Nintendo sta per tornare su Switch

Ebbene, WarioWare sta per tornare in esclusiva Nintendo Switch con Move It! il nuovo capitolo della serie in uscita il 3 novembre 2023. Il simpatico omone ha perso il suo smalto in questi anni? Per scoprirlo siamo stati invitati da Nintendo per provare una demo del gioco.

WarioWare è una di quelle serie che riconosci (e ami) al primo sguardo. Sarà per lo stile grafico adottato, apparentemente semplice e un po' rozzo, per il gameplay semplice, frenetico e dissacrante o per il fascinoso protagonista che, tra flatulenze, aglio e la sua spiccata sensibilità, non può fare a meno che entrare nel cuore di tutti coloro che pensano che Mario abbia la puzza sotto i baffi. E ha dei baffi molto grossi!

Modalità storia

Le citazioni di WarioWare: Move It! sono impagabili

La principale novità di WarioWare: Move It! è la modalità storia. Già, non vi stiamo prendendo in giro. Nonostante la centralità del gameplay, è già da qualche capitolo che la serie racconta una storia - folle, sconclusionata e senza pretese, ma ricca di citazioni e momenti divertenti - con Wario e i suoi amici (che sembrano sempre usciti da una puntata di Yattaman) come protagonisti. In questo caso il gruppo di (anti)eroi si sposta da Diamond City a una nuova località tropicale, chiamata Barrio Morro in inglese. Di conseguenza, i protagonisti indosseranno abiti tropicali e il tutto si svolgerà all'interno di un'ambientazione meno futuristica che in passato. Tutto qua, se non fosse che le strambe scene di intermezzo saranno completamente doppiate in italiano.

Come sempre questa modalità è una scusa per organizzare i microgiochi in maniera diversa, oltre che per spronare il giocatore a per sbloccare nuovi contenuti, come i diversi comprimari o, per l'appunto, le nuove attività. I microgiochi sono organizzati in 10 stage, ognuno con un tema diverso. Ad esempio, lo stage "Isola Tropicale" richiede ai giocatori di utilizzare i Joy-Con per nuotare, fare snorkeling e surf. L'anima degli stessi, però, è rimasta immutata: si tratta sempre di piccole esperienze da pochi secondi completamente slegate tra di loro e che richiedono uno o due movimenti al massimo, pensate per essere facilmente replicabili, per avere uno stile unico e mixate tra di loro in modo da non annoiare mai.

Questa modalità storia potrà essere affrontata da due giocatori contemporaneamente, in modo da condividere con un'altra persona la vergogna della sconfitta. Perché, come da tradizione, ogni minigioco viene spiegato brevemente con una schermata statica e, se alcuni sarà semplice decifrarli, altri sarà praticamente impossibile indovinarli al primo colpo, perlomeno fino a quando non sbatterete la mano sulla testa, vi darete degli sciocchi, e vi umilierete eseguendo i movimenti richiesti.

Questo perché, similmente a WarioWare: Smooth Moves, i microgiochi di WarioWare: Move It! sfrutteranno i sensori di movimento dei Joy-Con di Nintendo Switch. Quindi non basterà più premere il tasto giusto al momento giusto, ma dovrete esibirvi in tutta una serie di pose (folli) come il "lottatore di sumo" o "il gallo". Il tutto mentre su schermo passeranno immagini altrettanto folli, come gigantesche narici con grossi peli da strappare.

Come da tradizione semplicità non vuol dire facilità: avanzando nella storia incontrerete livelli progressivamente più veloci e folli, che solo i più arditi riusciranno a superare indenni.