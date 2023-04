Xbox Game Pass incassa 1 miliardo di dollari a trimestre, sembra essere sostenibile

Dai risultati finanziari pubblicati da Microsoft nella giornata di ieri emerge, se non altro, un dato positivo che riguarda Xbox Game Pass, vero e proprio trascinatore di Xbox all'interno dei numeri riportato per quanto riguarda la compagnia in generale, in grado di far registrare incassi per 1 miliardo di dollari nel giro di un trimestre.

Come abbiamo visto, i risultati finanziari di Microsoft sono positivi in linea di massima, ma nella divisione Xbox i segni sono generalmente negativi, con un crollo del 30% per quanto riguarda le vendite hardware, parzialmente compensato da una crescita nei servizi su abbonamento e cloud, ovviamente riguardante Xbox Game Pass, che hanno portato in totale a una perdita del 4% della divisione gaming.

Un risultato che in prospettiva non è così negativo, considerando che si tratta del secondo miglior terzo trimestre nella storia di Xbox in termini complessivi. Questo risultato è guidato soprattutto da Xbox Game Pass, che secondo quanto riferito dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha portato a introiti per 1 miliardo di dollari nel corso del trimestre in questione.

Considerando che la crescita del servizio è stata costante, sebbene abbia visto recentemente un forte rallentamento rispetto all'esplosione vista negli anni passati, possiamo pensare che questo gettito sia piuttosto stabile per quanto riguarda il servizio su abbonamento.

1 miliardo di dollari a trimestre dovrebbe essere sufficiente per confermare, quantomeno, che Xbox Game Pass è sostenibile, come riferito anche dall'analisi di Windows Central. La questione è diversa dall'essere profittevole, ma è comunque un dato positivo, considerando che, per il momento, il punto principale per Microsoft è soprattutto espandere il servizio cercando di non affrontare perdite eccessive.

Probabilmente riceverebbe una spinta notevole dall'acquisizione di Activision Blizzard, che però ha subito proprio oggi un importante stop a causa del blocco imposto dalla CMA britannica.