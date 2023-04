PlayStation Plus, maggio 2023: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 che tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare senza costi aggiuntivi nel mese di maggio 2023. Si tratta di:

GRID Legends (PS5 e PS4)

Chivalry 2 (PS5 e PS4)

Descenders (PS5 e PS4)

Svelati anche stavolta da un leak, i nuovi giochi PlayStation Plus potranno essere aggiunti alla libreria a partire da martedì 2 maggio, per poi effettuare il download immediatamente o quando lo si desidera, a patto di disporre ancora di una sottoscrizione attiva.

GRID Legends è l'ultimo episodio della celebre serie corsistica, sviluppato in questo caso da Codemasters e caratterizzato da un'esperienza di stampo tradizionale ma solida tanto nei contenuti quanto sul piano del gameplay, grazie a un modello di guida prevalentemente arcade, piacevole e divertente.

Come abbiamo scritto nella recensione di GRID Legends, il pacchetto vanta anche una struttura multiplayer di valore e un'intelligenza artificiale frizzante, ma la modalità single player narrativa ha un po' deluso le aspettative.

Di tutt'altro genere, Chivalry 2 ci catapulta (letteralmente) all'interno di furiose e frenetiche battaglie medievali, al comando di truppe che difendono una fortezza o che hanno il compito di conquistarla, nell'ambito di scontri in prima persona a base multiplayer a cui possono partecipare fino a sessantaquattro giocatori.

Nella recensione di Chivalry 2 abbiamo parlato di come la formula messa a punto da Torn Banner Studios si riveli fin da subito spettacolare ed entusiasmante, anche grazie a un sistema di combattimento sorprendentemente profondo.

Descenders, infine, è uno sportivo estremo che ci vedrà salire in sella a una bici e lanciarci in downhill veloci ed emozionanti, nel tentativo di chiudere il percorso con successo giocando da soli oppure in multiplayer. Ulteriori dettagli nella recensione di Descenders.