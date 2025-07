Gli AirPods Pro 2 di Apple sono in offerta su Amazon per il Prime Day

Se volete un'esperienza audio al top con tutta la comodità dell'ecosistema Apple, gli AirPods Pro 2 con custodia di ricarica USB‑C sono l'occasione giusta da cogliere durante il Prime Day. Li trovate su Amazon a 189,00€ invece di 279,00€, con tutte le ultime funzioni avanzate per l'ascolto e il comfort. Potete acquistarli da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa offerta è riservata agli iscritti ad Amazon Prime. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con consegna rapida e resi gratuiti inclusi.

Suono immersivo e controllo intelligente

Gli AirPods Pro 2 montano il chip H2 progettato da Apple, che garantisce un audio cristallino, bassi profondi e prestazioni elevate sia per l'ascolto musicale che per le chiamate. Il driver a bassa distorsione e il rilevamento dinamico della testa rendono l'audio spaziale personalizzato ancora più coinvolgente.

La cancellazione attiva del rumore è due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, ma potete passare al volo alla modalità Trasparenza per sentire l'ambiente circostante. La nuova funzione di rilevamento conversazione abbassa il volume in automatico quando iniziate a parlare con qualcuno, migliorando la fruibilità in ogni contesto