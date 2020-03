Resident Evil 3, video con oltre 10 minuti di gameplay da Capcom TV

Resident Evil 3 è già protagonista di vari nuovi contenuti video, in attesa dell'appuntamento con la presentazione speciale di questa sera, grazie a uno spezzone di gameplay che è stato trasmesso da Capcom TV, il canale streaming ufficiale della compagnia di Osaka, visibile nel video riportato qui sotto.



Si tratta di una lunga trasmissione, di quasi 2 ore e 40 minuti, con numerose interruzioni, argomenti vari, discussioni e siparietti in giapponese stretto come si conviene a questo genere di eventi e tanto altri, dunque se volete semplicemente vedere quello che riguarda Resident Evil 3 seguite queste coordinate.



La sequenza di gameplay vera e propria per il nuovo gioco Capcom parte intorno al minuto 42:10 e arriva fino a 55:20, dunque quasi un quarto d'ora di gioco svelato proprio davanti ai vostri occhi.



Ovviamente, il tutto contiene spoiler in libertà, dunque se non volete vedere assolutamente nulla del gioco prima della sua uscita, allora evitate di guardare questa sessione di gameplay.



Per il resto, ricordiamo l'appuntamento fissato per questa sera con la nuova presentazione di Resident Evil 3: alle ore 19:40 potrete seguire il gameplay reveal con Aligi sul canale Twitch di Multiplayer.it, dunque non mancate per una visione più approfondita del gioco.



Nel frattempo potete vedere il confronto tra Resident Evil 3 Remake e l'originale per PlayStation, mentre potete scoprire qualcosa di più leggendo l'intervista al producer Peter Fabiano.