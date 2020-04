The Last of Us 2, il director elogia un fan trailer e accenna alla data di uscita

The Last of Us 2 è protagonista di uno spettacolare fan trailer che è stato elogiato dallo stesso game director, Neil Druckmann, in un post in cui si fa cenno anche alla data di uscita del gioco.

"Questo fan trailer è così bello che sono dovuto tornare su Twitter per condividerlo", ha scritto Druckmann, aggiungendo poi: "Stiamo ancora lavorando duramente con Sony per far sì che possiate mettere le mani sul gioco il più presto possibile." Il riferimento è ovviamente al rinvio di The Last of Us 2.

Pubblicato dal canale YouTube di Cristian Drake, il trailer miscela in maniera davvero spettacolare e coinvolgente cutscene e sequenze di gameplay mostrate finora per il nuovo titolo di Naughty Dog.

Per quanto riguarda invece la data di uscita di The Last of Us: Parte II, sappiamo che il gioco è pronto e che dunque la decisione è stata presa unicamente per questioni economiche dovute all'attuale situazione emergenziale.