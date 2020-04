One Piece, sexy Nami nel cosplay di Asahina

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema One Piece, celeberrimo anime e manga di Eiichiro Oda. Questa volta l'artista che ha realizzato il costume è la bella Asahina, e ve ne parliamo perché ha tutte le carte in regola per farsi valere, grazie a sexy Nami.

Proprio sexy Nami è la protagonista di questo nuovo cosplay a tema One Piece; i vestiti sono tratti dagli archi narrativi del Nuovo Mondo, naturalmente, dove si sono riuniti da tempo nel manga e nell'anime i pirati più forti di tutti i tempi. La realizzazione del costume, a cura di Asahina, è sicuramente ottima, mentre lascia forse un po' a desiderare l'acconciatura della parrucca, ma questo starà anche a voi deciderlo.

Ecco dunque le immagini del cosplay di sexy Nami di One Piece: cosa ne pensate? Vi piace? Se i cosplay a tema anime vi fanno impazzire, potreste valutare di dare un'occhiata alla sexy Bunny Bulma di Dragon Ball, oppure (restando invece in tema) alla sexy Boa Hancock di One Piece.

Non è da escludere che nel prossimo futuro si torni a parlare di nuove creazioni di Asahina a tema One Piece: vi terremo aggiornati, in caso.