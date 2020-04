Galaxy Watch Active 2, misurazione della pressione sanguigna in arrivo: i dettagli da Samsung

Il Galaxy Watch Active 2 è sicuramente uno degli smartwatch Android più interessanti attualmente disponibili sul mercato, ma una nuova funzionalità particolarmente utile per il benessere degli utenti arriverà nel prossimo futuro. Si tratta della misurazione della pressione sanguigna, e siamo già in possesso dei primi dettagli comunicati direttamente da Samsung.

La società ha confermato di aver ottenuto il via libera dal Ministero della Salute sudcoreano: era necessaria per poter implementare la misurazione della pressione sanguigna all'interno dei dispositivi compatibili. L'app in questione si chiamerà Health Monitor, e verrà introdotta in futuro tramite aggiornamento; ma Samsung ovviamente ribadisce che non bisogna sostituire un simile strumento alla visita specialistica presso un medico. A proposito di applicazioni utili per la salute, nelle scorse ore vi abbiamo parlato anche di Immuni, ma quest'ultima è pensata per il coronavirus.

Come funzionerà la misurazione della pressione sanguigna di Galaxy Watch Active 2? Innanzitutto bisognerà calibrare lo smartwatch con un misuratore di pressione tradizionale, poi andranno inseriti manualmente sul dispositivo i valori della pressione sistolica e diastolica. Infine sarà possibile misurare la pressione sanguigna usando soltanto lo smartwatch, che raccoglierà tutti i dati necessari.

Il video qui di seguito riportato vi mostra in anteprima funzionamento e primi dettagli della nuova funzionalità: cosa ne pensate? Possedete già un Galaxy Watch Active 2? E in caso, lo utilizzereste anche per questo aspetto della vostra salute?