Valorant, arrivano i gradi e il matchmaking competitivo nello shooter di Riot Games

Riot Games sta per introdurre i gradi e il matchmaking competitivo in Valorant , lo shooter tattico in prima persona in arrivo nell'estate 2020 su PC. Tale modalità sarà disponibile poco dopo l'uscita della patch 0.49, a partire dall'Europa e dal Nord America.

La modalità competitiva di Valorant usa le stesse regole di gioco e lo stesso formato della modalità non classificata, ma si concentra particolarmente sulla competizione a livelli più alti. Riot Games ha intenzione di lasciare sempre disponibile la modalità non classificata, ma nel corso della beta chiusa il matchmaking competitivo potrebbe essere disabilitato per brevi periodi per consentire allo studio di migliorare la modalità in base ai feedback.

Il sistema punta a risolvere alcuni dei problemi comuni che sono emersi nelle modalità competitive e nei sistemi classificati di altri titoli. Riot Games terrà in conto le vostre capacità personali in modo da capire quando state vincendo troppo facilmente e per rilevare lo smurfing, ridurre l'occorrenza di giocatori che hanno fatto boosting e assicurarsi che voi e i vostri compagni di squadra veniate assegnati principalmente a scontri ben bilanciati.

Tutte ottime premesse, vedremo con quali strumenti lo studio sarà in grado di mantenerle.