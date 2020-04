Captain Tsubasa: Rise of New Champions, spuntano DLC a pagamento e dettagli "violenti" sulla storia dall'ESRB

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è stato classificato di recente dall'ESRB, l'ente di catalogazione del software videoludico negli Stati Uniti, e dalla descrizione possiamo trarre alcune informazioni interessanti come la possibile presenza di DLC a pagamento e alcuni episodi violenti sulla trama.

La descrizione, come al solito in questi casi, è molto schematica e non consente di avere informazioni precise sul gioco, ma è abbastanza significativa la presenza dell'indicazione "In-Game Purchases" tra le caratteristiche del gioco, per esempio. Questo significa che Captain Tsubasa: Rise of New Champions avrà qualche forma di aggiunta a pagamento, probabilmente nella forma di DLC acquistabili a parte.

Questi potrebbero essere delle vere e proprie espansioni, magari in grado di aggiungere nuove parti di storia (vista anche la presenza di elementi inediti rispetto alla serie originale all'interno del gioco) ma anche elementi più piccoli da pagare a parte, come nuove divise, personaggi, stadi o altri contenuti più frammentari.

La descrizione spiega che si tratta di un "gioco action di calcio" nel quale si assume il ruolo di Tsubasa Ozora all'interno del Campionato nazionale delle scuole medie. I giocatori competono in varie modalità di gioco (singolo, calci di rigore, campionato) e possono utilizzare mosse speciali per segnare goal.

Poi la sinossi passa a indicare alcuni elementi specifici della storia, per i quali è stata assegnata la classificazione 10+, che potrebbe sembrare strana per un gioco di calcio. Questa decisione deriva da alcuni momenti considerati d'impatto all'interno della storia, che vengono segnalati e potrebbero essere considerati spoiler , dunque nel caso evitate di leggere quanto segue.

In particolare si parla di "un bambino colpito da un camion in corsa (senza conseguenze)", a quanto pare, e "un tentativo di suicidio in cui un uomo viene salvato dopo essersi lanciato nell'oceano" (probabilmente riferito al passato di Roberto). C'è poi la scena di "un bambino schiaffeggiato e buttato a terra da un adulto" e "un giocare con una macchia di sangue sulla testa", oltre alla presenza di parole come "damn" e "Hell".

Insomma, la normale amministrazione degli anime da bambini di oltre venti anni fa è diventata alquanto controversa da gestire per i sistemi di classificazione moderni, a quanto pare.

Di Captain Tsubasa: Rise of New Champions abbiamo visto come funziona la modalità New Hero in video e il fatto che c'è anche l'Italia fra le nazionali presenti.