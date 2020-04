Captain Tsubasa: Rise of New Champions, anche l'Italia fra le nazionali

Captain Tsubasa: Rise of New Champions includerà l'Italia nella lista delle nazionali, con Gino Hernandez e Leonardo Luciano, ma anche gli Stati Uniti (con Jake Aswan e Blake Martin), l'Uruguay (con Ramon Victorino) e l'Inghilterra (con Robson).

Dopo la conferma della Germania, si allunga dunque la lista delle squadre e dei relativi personaggi che troveremo nel gioco, alcuni dei quali completamente inediti.

A proposito di personaggi, quello che potremo creare con l'editor sarà dotato di abilità speciali che potremo apprendere dai nostri avversari delle altre nazionali. Non si potrà però utilizzare come avatar un portiere, visto che Yuzo Morisaki non lo permette.

Questi dettagli, che arrivano direttamente dal Giappone, anticipano probabilmente articoli in uscita sulle riviste nipponiche. Si parla inoltre di un nuovo trailer in arrivo, dedicato appunto alle nazionali.

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.