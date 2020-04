Dragon Ball Z, sexy Bulma protagonista del cosplay di RinnieR

Torniamo con la rubrica dedicata ai cosplayer, mostrandovi oggi la creazione di RinnieR. L'artista ha dato vita ad una nuova sexy Bulma, tratta dalla serie Dragon Ball Z di Akira Toriyama (manga e anime).

La sexy Bulma in questione è tuttavia diversa da quelle che vi abbiamo proposto negli scorsi giorni, per esempio dal cosplay di Bunny Bulma: la cosplayer RinnieR ha cercato di dare un taglio futuristico e sci-fi al proprio lavoro, subito individuabile dagli accessori utilizzati e dall'interpretazione personale di questo personaggio tutt'altro che secondario nell'opera di Akira Toriyama. Probabilmente non avete mai viso una Bulma di questo tipo, neppure in Super Dragon Ball Heroes o in Dragon Ball GT.

Eccovi le immagini del cosplay dedicato a sexy Bulma: cosa ne pensate? Si poteva fare di meglio? Troppo libero nella reinterpretazione di Bulma? Prima di salutarci vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con il manga di Toriyama, Dragon Ball Super, è atteso per il 20 aprile 2020.