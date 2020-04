Hideo Kojima: il suo horror non vi farà fare la “pipì addosso” ma vi farà “ca**re sotto”

Hideo Kojima ha in progetto di realizzare un gioco horror rivoluzionario, che faccia più paura di tutti gli altri visti finora sul mercato, compresa la sua demo P.T.

Per spiegare quanto rivoluzionario, si è lasciato andare affermando che non vuole che faccia fare la pipì addosso dalla paura, ma la cacca. Il maestro ha toccato l'argomento in un'intervista rilasciata in occasione dei premi BAFTA, senza confermare di essere al lavoro su di un horror, ma dando di fatto più di qualche indicazione in merito.

Kojima: "Sono uno che si spaventa facilmente, quindi sono fiducioso di poter creare qualcosa di più terrificante di ciò che potrebbero fare gli altri. Ho paura del buio e di immaginarlo popolato da spettri."

Quindi è sceso più in dettaglio su quello che è il suo obiettivo finale:

"P.T. è stato solo un esperimento, ma un giorno voglio realizzate un altro gioco horror. Dovrà avere qualcosa di speciale e usare un metodo rivoluzionario per terrorizzare. Non dovrà semplicemente far fare la pipì addosso dalla paura, ma dovrà far cagare sotto. Ho già in testa qualche idea."

Che ne pensate di un horror realizzato da Kojima Productions? In fondo Kojima non è nuovo al genere, visto che stava sviluppando Silent Hills per Konami, prima della rottura con il publisher giapponese con relativa cancellazione del progetto. Intanto possiamo giocare il suo Death Stranding, la cui versione PS4 è stata recentemente aggiornata con la modalità foto e la cui versione PC è in arrivo a giugno.