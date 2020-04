Euronics è sempre con te, nuovo volantino: offerte su PS4 e Nintendo Switch

Euronics ha lanciato un nuovo volantino, Euronics è sempre con te, che include offerte per l'acquisto di PS4, Nintendo Switch Lite e alcuni giochi per la console Sony.

PlayStation 4 nel modello da 1 TB, con due controller DualShock e una copia di Death Stranding, può essere acquistata per 349,90 euro anziché 434,90, risparmiando il 19%.

Nintendo Switch Lite è invece disponibile per 199,90 euro anziché 219,90, per un risparmio in questo caso più contenuto: il 9% rispetto al listino ufficiale.

Ci sono inoltre alcuni giochi in promozione: Death Stranding e Days Gone a 39,95 euro, Marvel's Spider-Man e Detroit: Become Human a 19,95 euro, nonché vari titoli appartenenti alla linea PlayStation Hits a 14,95 euro.