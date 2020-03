Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, presentata la nazionale della Germania, c'è un nuovo personaggio

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions fa emergere nuovi dettagli sulle pagine della rivista nipponica Weekly Jump, in particolare con la presentazione della nazionale tedesca, che presenta peraltro anche un nuovo personaggio inedito.

Capitano della nazionale giovanile tedesca è Karl Heinz Schneider, chiamato il "giovane imperatore", che si presenta come un roccioso centrocampista, nonché anima dell'intera squadra. Schneider è comunque supportato da due validi compagni che sono stati presentati sempre sulla rivista in questione: Cornelius Heine, che è il personaggio inedito, che pare sia soprannominato "Yousei", ovvero "folletto" ed è un supporto inseparabile per il capitano.

Infine, è stato presentato Deuter Muller, un portiere in grado di difendere la propria porta con un'abilità impressionante, sfruttando la grande corporatura e potenza di cui dispone.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è il nuovo videogioco basato sulla celebre serie nota in Italia come Holly e Benji, previsto arrivare nel corso del 2020 su PC, PS4 e Nintendo Switch. Ne abbiamo parlato parecchio di recente, proprio la settimana scorsa con la presentazione della modalità New Hero in video, lo story mode e anche con un video di approfondimento sulla possibilità che la storia possa includere altre saghe.