Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la modalità New Hero in video

Captain Tsubasa: Rise of New Champions torna a mostrarsi in video con un trailer pubblicato da Bandai Namco per illustrare la modalità New Hero.

Si tratta di uno story mode alternativo a quello principale, in cui al posto di controllare Tsubasa avremo la possibilità di creare un personaggio inedito utilizzando il semplice editor integrato in Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Una volta creato il nostro protagonista, potremo scegliere la scuola da frequentare e quindi la squadra di calcio in cui fare il nostro trionfale ingresso, cercando di contribuire ai suoi risultati nell'ambito del campionato giapponese.

Nello specifico, avremo modo di selezionare l'istituto da una rosa che include la Furano di Hokkaido, la Toho o la Musashi, ponendoci l'obiettivo di contrastare proprio la Nankatsu di Tsubasa Ozora.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.