PS5, l'ex Xbox Albert Penello crede che "Sony stia facendo delle mosse intelligenti"

L'ex capo del marketing di Xbox Albert Penello parlando di PS5 pensa che "Sony stia facendo delle mosse intelligenti" nella progettazione dell'hardware.

La recente conferenza di PS5 sta ancora facendo discutere. Persino l'ex direttore del marketing Xbox Albert Penello, che ha lasciato Microsoft ormai qualche anno fa, ha parlato su Resetera della console di Sony di prossima generazione.

"Credo che stiano facendo un paio di mosse intelligenti. Ricordatevi che non avevo mai pensato andassero molto oltre i 9 teraFLOPS, per questo non sono deluso. Se la console sarà effettivamente venduta a 399 dollari credo sia un grande affare," si legge sul forum.

Penello, poi, si è lasciato anche andare a qualche commento sulla frequenza variabile di PS5: "Ho sentito correttamente? Per fare in modo che la GPU vada a 2.3. Ghz, la CPU *non può* funzionare a piena frequenza? Devo ammettere che sono confuso su come questo bilanciamento della potenza funzionerà IRL" Il commento arriva in diretta, mentre Penello cercando di capire cosa comportasse questo cambio di paradigma promesso da Cerny. Un cambio di prospettiva che secondo alcuni sviluppatori come Andrea Pessino renderà PS5 una delle più rivoluzionarie e ispirate console mai create.

Più tardi nel thread, Penello ha anche commentato la diversa politica di espansione degli hard disk di PS5 e Xbox Series X. Dalla sua esperienza non è sicuro di quale delle due strategie sia la migliore mossa dal punto di vista dei prezzi. "Xbox ha un'unità proprietaria e l'SSD interno è saldato sulla scheda, quindi non sono sicuro di quale sia il migliore o il peggiore," se confrontato con i drive PCIE 4.0 certificati necessari per funzionare con PS5.

Quello che sappiamo è che le due console saranno due macchine estremamente interessanti, tanto da spingere anche grandi ex a commentare su di un forum le sue caratteristiche tecniche.