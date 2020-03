This War of Mine disponibile in offerta a 2,19 euro su iOS e Android

This War of Mine è disponibile in offerta a 2,19 euro per i dispositivi iOS e a pochi centesimi in più, 2,29 euro, per i dispositivi Android.

La promozione lanciata da 11 bit studios consente di recuperare questo affascinante e tristissimo survival: This War of Mine ci mette al comando di un piccolo gruppo di persone rintanate in un edificio abbandonato, mentre fuori infuria la guerra.

In questi giorni di quarantena il tema del coprifuoco forzato è piuttosto attuale, quindi è il caso di essere chiari: il gioco potrebbe deprimervi oltremodo, ma se riuscite ad affrontarlo con la giusta mentalità ha sicuramente tanto da darvi.

Il gameplay unisce decisioni strategiche e azione stealth: di giorno bisogna utilizzare le risorse disponibili per preparare provviste e costruire oggetti utili alla sopravvivenza del gruppo, di notte uscire a cercare cibo, medicine e materiali, talvolta rischiando la pelle.

In This War Of Mine non giochi nel ruolo di un soldato d'élite, ma piuttosto in quello di un gruppo di civili che cerca di sopravvivere in una città sotto assedio, lottando con la carenza di cibo e medicine e costantemente in pericolo a causa di cecchini e rovistatori ostili. Il gioco propone un'esperienza sulla vita in tempo di guerra vista da una prospettiva completamente diversa.

Il ritmo in This War of Mine è dettato dall'alternanza del giorno e della notte. Di giorno i cecchini appostati ti impediscono di uscire allo scoperto, quindi devi occuparti della gestione del rifugio, ovvero produrre e barattare oggetti e prenderti cura dei sopravvissuti. Di notte, invece, scegli quale civile mandare a rovistare in una serie di ambientazioni uniche alla ricerca di oggetti che possano contribuire alla sopravvivenza del gruppo o dell'individuo.

Affronta questioni di vita o di morte facendoti guidare dalla tua coscienza. Cerca di proteggere tutti gli abitanti del tuo rifugio oppure sacrificane uno per dare maggiori probabilità di sopravvivere agli altri. In tempo di guerra non esistono decisioni giuste o sbagliate, esiste solo la sopravvivenza. Prima lo accetterai e meglio sarà.

Acquista This War of Mine su App Store

Acquista This War of Mine su Google Play Store