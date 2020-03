PS5 e Xbox Series X: parliamo tanto di SSD ma quanto spazio avremo effettivamente?

Parliamo tanto di SSD di PS5 e Xbox Series X, ma quanto spazio avremo effettivamente a disposizione per installare i nostri giochi e i nostri file di salvataggio?

(Aggiornamento) Abbiamo aggiornato la notizia in quanto abbiamo interpretato erroneamente l'informazione. Grazie ancora a DarKTux per l'imbeccata.

In questi giorni stiamo consumando le tastiere per commentare tutti i vari dati e le informazioni riguardanti gli SSD di PlayStation 5 e Xbox Series X. Non c'è da stupirsi: avere degli SSD di serie nelle nostre console sarà uno di quegli elementi fondamentali per "sentire" la prossima generazione di console. Qui Pierpaolo Greco ci spiega come un SSD rivoluzionerà il nostro modo di giocare.

C'è, però, un elemento che in tutti questo parlare non è mai stato preso in considerazione: dello spazio sbandierato da Sony e Microsoft, quanto effettivamente ne avremo a disposizione per i nostri giochi? Questo perché, come ci ricorda DarKTux nel commenti, "i dispositivi di archiviazione di massa vengono venduti con i prefissi in base 10 del Sistema Internazionale: kilo (k), Mega (M), Giga (G), Tera (T), Peta (P) ecc... mentre in informatica, essendo il bit un valore binario i prefissi sono in base 2: Kibi (Ki), Mebi (Mi), Gibi (Gi), Tebi (Ti), Pebi (Pi). Il passaggio da un prefisso a un altro va, nel caso della base 10, di 10³ mentre, nel caso del sistema a base 2, di 2¹⁰."

L'esempio che fa è questo: "1 TB diventano 10³ GB, ovvero 10⁶ MB e alla fine 10¹² byte. Il passaggio da byte a GiB si effettua dividendo il valore in byte ottenuto per (2¹⁰)³ = 1024³ e otteniamo 931,32 GiB (quelli del tweet). A questi va sottratto lo spazio del SO. Ecco perché lo spazio delle chiavette USB/HDD/SSD è inferiore a quello dichiarato sulla scatola." E in questo modo ecco spiegato anche i dati riportati dall'utente Twitter Nadav Ziv.

Su Xbox Series X, quindi, avremo a disposizione 931GB reali sui quali dovrà essere poi installato il sistema operativo della nuova Xbox. Su PS5, invece, dei 825GB di spazio dichiarati, ce ne saranno effettivamente 768GB sui quali andrà poi installato il sistema operativo di Sony.

Il vero problema sarà poi scoprire quanto ogni gioco andrà ad occupare: già adesso ci sono colossi da 100 GB, un quantitativo di spazio che sarà destinato a lievitare. Quanti giochi riusciremo a tenere contemporaneamente sulle nostre console senza avere la necessità di un supporto esterno?