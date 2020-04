Captain Tsubasa: Rise of New Champions, come funziona la modalità New Hero

Mentre aspettiamo di scoprire nuove informazioni e soprattutto la data d'uscita precisa di Captain Tsubasa: Rise of New Champions , ci vogliamo soffermare su quella che sarà una delle modalità principali del gioco. Quella chiamata Episodio New Hero . Alcune informazioni probabilmente le conoscete già: Episodio New Hero è una sorta di modalità Carriera in cui si affronta il campionato di calcio delle scuole medie da una diversa prospettiva e in una storia che ha alcune differenze rispetto a quella del manga e dell'anime. È una specie di "what if", in cui è possibile provare a battere la Nankatsu di Tsubasa vestendo la divisa di una delle tre squadre principali: la scuola media Furano , l'accademia Toho e la scuola media Musashi . Ognuna delle tre squadre ha un suo capitano: Hikaru Matsuyama per il Furano, Kojiro Hyuga per la Toho e Jun Misugi per il Musashi. A seconda della squadra scelta, il rispettivo capitano ci farà da guida e mentore, ma il protagonista di questa modalità sarà l'avatar che il giocatore può creare attraverso l' editor dei personaggi .

In uno dei recenti trailer abbiamo dato un'occhiata proprio alle opzioni di personalizzazione, abbastanza in linea con altri editor visti negli anime game di Bandai Namco: quindi c'è una discreta selezione di occhi, capigliature e gadget, sebbene per la maggior parte siano ripresi da altri personaggi. Potete ad esempio dare al vostro alter-ego i capelli di Tsubasa e Hyuga, il cappello di Wakabayashi oppure l'hachimaki di Matsuyama. Si potrà anche cambiare il modo in cui indossa la maglia, magari arrotolando le maniche come Hyuga o tenendola fuori dai pantaloni, e si potranno personalizzare gli scarpini. Niente di troppo sconvolgente, ma un'aggiunta sicuramente carina.

Oltre che l'aspetto e il nome, dovremo scegliere il ruolo del personaggio, tra tre posizioni: attaccante, centrocampista e difensore. Non sarà invece possibile fare il portiere, probabilmente per dare al proprio avatar un coinvolgimento più attivo in mezzo al campo e soprattuto la possibilità di apprendere un numero maggiore di abilità. A seconda del ruolo scelto si potranno apprendere abilità uniche e partecipare ad allenamenti differenti. Un altro elemento interessante è che la storia cambierà un po' in base anche alla squadra che abbiamo scelto. È vero che l'obiettivo è sempre quello di vincere il campionato delle medie e battere Tsubasa, ma ognuna delle tre squadre ha una premessa narrativa leggermente diversa, così come anche i toni saranno un po' differenti.

Il Furano è una squadra che da sempre gioca assieme e in cui i membri sono amici da diversi anni. Il campionato nazionale sarà l'ultimo che giocheranno assieme, e quindi il giocatore dovrà conquistarsi la fiducia per essere accettato in questo gruppo affiatato. La Toho è una squadra molto più aggressiva, gli allenamenti sono duri e sotto la guida di Hyuga ci si aspetta un livello di gioco molto alto. L'obiettivo è finalmente vincere contro la Nankatsu. Ancora più interessante sarà il Musashi, perché i fan del manga ricorderanno che la squadra è stata eliminata dalla Toho. Nel gioco il team è pronto a rassegnarsi e tornare a casa, quando improvvisamente arriva il nostro personaggio a dare una nuova speranza. Le tre storie saranno introdotte da sequenze animate, anche se per gran parte della campagna le interazioni tra i personaggi avvengono con semplici dialoghi realizzati con il motore del gioco. Queste piccole differenze legate alla scelta dei team e dei ruoli dovrebbe dare uno stimolo a rigiocare la modalità Episodio New Hero, ma al momento non è chiaro quanti match bisognerà affrontare e quanto ci vorrà per portarla a termine.

Una cosa che Bandai Namco aveva anticipato era il sistema di amicizia: nel corso del campionato sarà possibile stringere legami con altri personaggi e apprendere le loro tecniche speciali, come il tiro della tigre di Hyuga per esempio. Adesso sappiamo un po' meglio come funziona: praticamente all'inizio di ogni partita bisogna selezionare i personaggi con cui si vuole rafforzare l'amicizia. Ognuno di questi porrà delle condizioni speciali per poter far crescere il rapporto quindi bisognerà impegnarsi per vincere la partita ma allo stesso tempo portare a termine queste sfide. Presumibilmente andranno dal possesso palla al realizzare un certo numero di gol, e così via. Alla fine della partita, oltre alle normali statistiche del match, c'è anche una schermata che riassume gli obiettivi portati a termine e quanto è aumentato il rapporto con altri personaggi. Completando missioni e raggiungendo un certo livello di amicizia con un personaggio si sblocca un evento speciale che in alcuni casi può permettere di apprendere tecniche e abilità speciali.

Tra un match e l'altro ci saranno degli scambi di battute tra i diversi personaggi e in alcuni casi sarà possibile scegliere tra più risposte. Questo non dovrebbe influenzare in maniera particolare la storia ma alcune risposte potrebbero far aumentare il livello di amicizia più di altre: su questo non ci sono dettagli precisi. Al termine del campionato nazionale sarà possibile infine partecipare alla New Hero League, che viene descritta come una competizione che serve per scegliere i migliori giocatori che faranno parte della squadra giovanile giapponese in vista di un torneo internazionale. Questo torneo è quello protagonista della modalità Episodio World Challenge, di cui si sa ancora poco se non che sarà possibile utilizzare nel Giappone l'avatar creato nell'Episodio New Hero, con le abilità sbloccate nel corso del campionato nazionale.

L'uscita di Captain Tsubasa Rise of New Champions è prevista per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020.