Dragon Ball Super, quanti livelli ha l'Ultra Istinto di Goku?

Fermi tutti: questo articolo è pensato per due tipi di fan di Dragon Ball Super. I primi hanno già letto il manga, tutta l'opera fino all'ultimo arco narrativo di Moro compreso (che trovate gratuitamente e legalmente su Manga Plus). I secondi magari non l'hanno ancora fatto, ma desiderano saperne di più a prescindere da eventuali spoiler sull'Ultra Istinto. Quanti livelli possiede, questa forma di Goku?

Sappiamo che Goku fino a questo momento si è trasformato nel Torneo della Sopravvivenza degli Universi, per battere Jiren; possedeva inoltre dei capelli argentati. Ma il manga di Akira Toriyama e Toyotaro di recente, durante l'arco narrativo di Moro, è tornato sulla questione: l'Ultra Istinto non è soltanto quello che si è visto finora. Possiede più livelli, e Goku è capace di utilizzare finalmente secondo la sua volontà il primo tra gli stessi: Sign. Ultra Istinto Sign è dunque il primo livello della tecnica divina.

Quanti livelli ha l'Ultra Istinto di Goku, quindi? Almeno due: Sign, e quello dai capelli argentati, che per ora non sembra possedere un vero e proprio nome. Ma nulla esclude che Toriyama stia pensando di spingersi ancora oltre: forse anche l'Ultra Istinto dai Capelli Argentei (il secondo, ufficialmente) rappresenta uno stadio intermedio. Goku non può ancora controllare quest'ultimo, neppure durante l'allenamento con Merus: e dunque come farà a sconfiggere Moro? Interverrà Vegeta, finalmente? Ce la farà Goku da solo, raggiungendo comunque il limite del secondo livello dell'Ultra Istinto?

Di certo le trasformazioni si stanno complicando, in Dragon Ball Super: perché ora, al di là del Super Saiyan con vari livelli di potenza, ci si mette anche l'Ultra Istinto, con una scala di poteri simile. E ciò probabilmente non aiuterà i livelli di potenza dei personaggi dell'opera di Toriyama, ma restiamo fiduciosi: stiamo a vedere!

Nota a margine: c'è anche chi sogna che, prima o poi, persino Vegeta raggiunta il suo Ultra Istinto!