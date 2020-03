Dragon Ball Super, Goku Ultra Istinto: ecco la nuova action figure gigantesca

Dragon Ball Super continua a ricevere merchandise su merchandise, non necessariamente Funko Pop dedicati ai principali eroi e nemici dell'opera di Akira Toriyama. Oggi ad esempio torniamo a parlarvene per mostrarvi una nuova action figure gigantesca, che sicuramente non tutti (purtroppo) potranno permettersi.

È Goku Ultra Istinto il protagonista di questa bellissima action figure a tema Dragon Ball Super: si tratta della trasformazione più potente mai raggiunta dal Saiyan, scatenata per la prima volta contro Jiren nel torneo della sopravvivenza degli universi (mostrato nel manga e nell'anime). Chissà se il potere acquisito tornerà a mostrarsi anche contro Moro, nemico che per il momento nel manga pare invincibile.

Ma torniamo all'action figure in questione e ai suoi dettagli: il modellino dedicato a Goku Ultra Istinto sarà alto circa 45 cm e costerà la bellezza di 140 dollari (il prezzo europeo attende ancora di essere confermato). Realizzata in PVC e progettata da X-PLUS, debutterà sul mercato già nei prossimi mesi: vi terremo aggiornati. Cosa ne pensate, intanto? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. Ma non prima di esservi goduti un'immagine in tutta la sua bellezza.