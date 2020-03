Avengers: Infinity War, Spider-Man catturato da Star-Lord: voleva solo abbracciare Chris Pratt

I fan dei film targati Marvel Studios hanno occhi migliori di quelle delle aquile, è noto: e quindi hanno storto parecchio il naso all'uscita nei cinema di Avengers: Infinity War, quando Spider-Man venne catturato molto facilmente da Star-Lord. Ricordate quella scena? Bene, perché nelle ultime ore Tom Holland l'ha commentata in modo molto divertente.

Arrivati sul pianeta natale di Thanos, in Avengers: Infinity War, Spider-Man finisce rapidamente catturato da Star-Lord. Come è possibile che i suoi sensi di ragno lo abbiano tradito? Che il così agile, brillante e sveglio Spider-Man si sia fatto catturare in pochi secondi da un terrestre, tra l'altro? Beh, in fondo Tom Holland voleva solo un abbraccio da Chris Pratt.

Avete capito bene, è stato questo il divertente commento dell'attore Tom Holland: "Volevo essere abbracciato da Chris Pratt". Si tratta ovviamente di un commento scherzoso, ma in fondo non ci sembra che questo piccolo dettaglio di Avengers: Infinity War arrivi addirittura a rovinare il film. Era la prima volta che Spider-Man visitava un pianeta diverso dalla Terra: i Guardiani della Galassia, dei quali Star-Lord è il leader, lo fanno da sempre.