Desperados 3 è disponibile per PS4, PC e Xbox One: trailer di lancio e demo

Mimimi Games e Koch Media ci informano che Desperados 3 è disponibile per PS4, PC e Xbox One con un trailer di lancio e qualche immagine inedita. C'è anche la demo per tutti coloro che volessero provare il gioco.

Nel caso in cui siate interessati al gioco, la nostra recensione di Desperados 3 vi toglierà qualsiasi dubbio. Rosario Salatiello parla di un gioco "impegnativo al punto da richiedere anche vari tentativi per superare un determinato punto, ma allo stesso tempo molto appagante una volta ottenuto il successo." Anche i colleghi internazionali sono d'accordo, tanto che che Desperados 3 ha una media di 86 su Metacritic.

Mimimi Games ha detto che non solo pubblicherà il season pass con tre missioni aggiuntive entro la fine dell'anno, ma il team rilascerà anche due update gratuiti a luglio e agosto, ciascuno con 4 nuove missioni bonus di Baron. Quest'estate è previsto un aggiornamento, con l'aggiunta del supporto per Mac e Linux.

Lo sviluppatore ha anche pubblicato una demo gratuita su GOG.com, Steam e Xbox. La demo per PS4 arriverà presto. Questo è il link per scaricare il gioco su GOG.com, mentre questo è per Steam.

Lo proverete?