Kingdom Come: Deliverance è gratis su Steam questo fine settimana

Kingdom Come: Deliverance è disponibile gratis in questo fine settimana su Steam, consentendo dunque a tutti di effettuare un'immersione totale nel medioevo senza alcun impegno, almeno per questo weekend, valutando eventualmente l'acquisto del particolare RPG di Warhorse Studios.

Kingdom Come: Deliverance è dunque protagonista dell'offerta gratuita di questo weekend su Steam, ovviamente per quanto riguarda solo le giornate da venerdì 19 fino a lunedì 22 giugno, ma quanto basta per una prova approfondita del particolare gioco in questione.

L'iniziativa, peraltro, serve anche a celebrare il recente traguardo raggiunto da Kingdom Come: Deliverance in termini di vendite, con oltre 3 milioni di copie vendute su PC, PS4 e Xbox One in due anni di presenza sul mercato, oltre all'1,5 milioni di copie totalizzate dai vari DLC in totale.

Il gioco, col tempo, si è espanso in maniera notevole con i suoi contenuti aggiuntivi, che comprendono A Woman's Lot, Band of Bastards, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, From the Ashes e Treasures of The Past, tutti raccolti nella Royal Edition.

Kingdom Come: Deliverance è stato peraltro offerto come gioco gratuito (in quel caso senza limitazioni) da Epic Games Store qualche mese fa, cosa che probabilmente l'avrà fatto conoscere da un bel po' di persone. Il gioco è stato anche protagonista di auguri di Natale con un particolarissimo presepe e anche di una birra ufficiale, per non farsi mancare nulla.