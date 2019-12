Kingdom Come: Deliverance, Warhorse fa gli auguri di Natale con un particolarissimo presepe

Warhorse Studios ha deciso di fare gli auguri di Natale a tutti i videogiocatori con un presepe davvero particolare, realizzato con i personaggi e gli oggetti di Kingdom Come: Deliverance. Solitamente non riportiamo gli auguri di publisher e sviluppatori, ma in questo caso facciamo volentieri uno strappo perché il filmato è davvero simpatico.



L'assenza dal gioco di modelli di bambini adatti a interpretare Gesù bambino è stata compensata in modo abbastanza creativo, comunque il pezzo forte è l'angelo. Il video è anche utile per fare presente che Kingdom Come: Deliverance è scontato del 50% per i saldi invernali di Steam, partiti proprio questa sera. Se ve lo siete perso, magari fateci un pensierino.



Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Fare presente che i numerosi aggiornamenti rilasciati nel corso dei mesi trascorsi dal lancio hanno risolto la maggior parte dei problemi del gioco, eviterà battute nei commenti?