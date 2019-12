Tokyo Mirage Sessions #FE Encore per Nintendo Switch in un video di presentazione

Nintendo ha pubblicato un video di circa cinque minuti per presentare la versione occidentale di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore per Nintendo Switch. Per chi non lo conoscesse si tratta della versione riveduta e corretta di Tokyo Mirage Sessions #FE, titolo esclusivo per Wii U.



Leggiamo le novità introdotte nella nuova versione di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore:



In esclusiva per la versione Nintendo Switch, potrai vivere una EX Story nuova di zecca, esplorare un nuovo sotterraneo, stringere nuove alleanze in combattimento e suonare brani inediti! Troverai inoltre nuovi capi d'abbigliamento per ogni personaggio, tra cui abiti tratti da Fire Emblem: Three Houses e da altre serie di videogiochi.



Esplora il nuovo dungeon Area di aspirazione che fa parte dell'ultima EX Story di Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore! Completando questi inediti episodi della storia, sbloccherai nuovi vestiti, accessori e canzoni da ascoltare al Fortuna Entertainment.



Se sei tra coloro che vogliono salire di livello in fretta, puoi accedere anche ai tre dungeon di supporto, prima disponibili solo come contenuti scaricabili! Questi sono il banco di prova perfetto per chi vuole migliorare rapidamente le proprie abilità durante le battaglie.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore uscirà il 17 gennaio 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.