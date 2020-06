Xbox Series X: lo Smart Delivery funzionerà anche sui salvataggi

In un recente Xbox Wire Microsoft, per bocca dell'editor in chief Will Tuttle, ha confermato che anche i salvataggi saranno soggetti allo Smart Delivery. In altre parole, non importa se avremo una Xbox Series X o una One: i nostri salvataggi, similmente ai giochi, si adatteranno all'hardware utilizzato.

Da qui il nome di Smart Delivery. Non si tratta, infatti, di un "semplice" sistema che potenzia la grafica di un gioco nel caso in cui si abbia una Xbox Series X, ma di un'infrastruttura capace di adattare tutti i software compatibili (quindi quelli di Microsoft e delle terze parti che hanno sottoscritto l'accordo, tanto per intenderci) in modo intelligente in base all'hardware utilizzato.

In questo modo a noi giocatori basterà accedere a Xbox Live per trovare i nostri giochi e le nostre partite ottimizzate al meglio per l'hardware utilizzato. Questo vuol dire che Cyberpunk 2077 o Halo Infinite, tanto per fare due nomi a caso, otterranno un aggiornamento di "potenziamento" per essere giocati sfruttando al massimo le caratteristiche hardware di Xbox Series X, ma, qualora lo volessimo, potremmo continuare la partita iniziata sulla console next-gen di Microsoft su Xbox One. E viceversa. Per tutte le volte che si vorrà.

Un grosso vantaggio per chi volesse aspettare ancora qualche mese prima di pensionare la sua attuale console, dato che potrebbe diventare la "macchina di scorta" da tenere in camera o in villeggiatura.

Questa funzionalità è estesa anche ai giochi su disco. Una bella comodità, non trovate?

Nel frattempo EA ha detto che su PS5 non ci sarà un upgrade gratis dei giochi da disco alla versione digitale.