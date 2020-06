PS4, per Marco Montemagno il "servizio clienti di Sony è il peggiore della storia"

Marco Montemagno è un guru dei social network. I suoi consigli sono seguiti da milioni di persone che pendono dalle sue labbra per capire come ottenere il massimo dalla loro vita. Evidentemente, però, Montemagno non sa tutto, anzi. Il figlio di sei anni ha "hackerato" tutti i suoi sistemi di sicurezza e gli ha fregato da sotto il naso 500 sterline, che ha speso in Plants Vs. Zombie. Questo lo ha fatto entrare in contatto col "servizio clienti peggiore della storia, quello di PS4/Sony ".

Il motivo? Sembra che, nonostante le tante generalità e i documenti consegnati, quelli di Sony non gli abbiano ancora fatto il rimborso. Uno sfogo apparentemente come tanti da parte di un genitore che è stato disattento, ma che non lo è quando hai un account Instagram da più di 500 mila follower e lo usi per chiamare in causa PlayStation Italia (che c'entra poco visto che, immaginiamo, lui vive e spende in UK) con un video visto quasi 35mila volte in mezzora.

Montemagno non è l'unica celebrità ad aver avuto problemi del genere: i figli della stella NBA Kendrick Perkins hanno spenso 16.000 dollari per comprare le Skin di Fortnite.

Commentando il video molti suoi follower gli stanno spiegando come in realtà il servizio di PlayStation sia molto rapido ed efficiente (soprattutto se comparato a quello dei soliti noti), di utilizzare PayPal la prossima volta e altri consigli di sopravvivenza online per genitori alle prese con figli più abili di loro.

Una piccola "rivincita" da parte di alcune persone, che hanno finalmente il modo di insegnare qualcosa al loro carismatico guru.

Qual è la vostra esperienza col servizio clienti di Sony? E con Montemagno?