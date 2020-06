NVIDIA GeForce 256, la prima GPU al mondo diventa LEGO

Un'appassionata di LEGO e tecnologia ha creato una NVIDIA GeForce 256 con i celebri mattoncini danese. Questa scheda è da molti considerata la prima scheda video "moderna" della storia. Per questo questa artista londinese vorrebbe celebrarla con un set dedicato. Per farlo, però, servono almeno 10mila commenti sul sito di LEGO Ideas. Solo in questo modo sarà possibile avere una chance per mandarla in produzione.

La stessa artista aveva anche creato delle riproduzioni della 3Dfx Voodoo, della Soundblaster Pro 2 e della Adlib, due schede audio degli anni '80.

Prima della NVIDIA GeForce 256 l'accelerazione 3D e le funzioni standard erano gestite da due schede differenti. Una volta assorbita la storica 3DFX, Nvidia ha avuto l'intuizione di unire questi due componenti e creare, nel 1999, la prima scheda video "moderna".

Un piccolo gioiello tecnologico, che l'artista vorrebbe celebrare mandando in produzione (e quindi nei negozi) una riproduzione fatta coi mattoncini LEGO. Il design è stato pubblicato nella sezione LEGO Ideas del sito ufficiale dei mattoncini danesi. Se raggiungerà mai i 10.000 commenti ci sarà la possibilità di vedere il progetto andare in produzione. Al momento sono oltre 2300 le valutazioni e c'è ancora un anno di tempo prima che scada il "sondaggio".

Vi piace? Comprerete il set se arriverà mai nei negozi?

The 'world's first GPU', the Nvidia GeForce 256 (1999) is now available* in LEGO!

3D graphics have never been so blocky - in a good way.

(*😉 - I may have too much time on my hands)#retrogaming #pcgaming pic.twitter.com/V4aTRpGdeL