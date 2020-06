Ultima, Richard Garriott avrebbe voluto rimasterizzare la saga, ma EA non glielo ha permesso

Richard Garriott ha svelato su Twitter che avrebbe tanto voluto rifare la saga Ultima, o rimasterizzandola o lavorando a dei remake, ma ha avuto la ferma opposizione di Electronic Arts. La dichiarazione dello storico autore di una delle più importanti saghe videoludiche di sempre, la cui esperienza è ancora viva in tantissimi titoli moderni, è arrivata in risposta a un utente che gli ha chiesto:

"@RichardGarriott, recentemente io e i miei amici ci stavamo chiedendo: nell'epoca dei giochi rimasterizzati, credi di poter riprendere in mano e rifare uno degli Ultima? Mi piacerebbe vedere delle versioni moderne dei capitoli 1-8."

Al che Garriott ha risposto: "Mi piacerebbe... ma EA non me l'ha lasciato fare. Ci abbiamo provato."

Naturalmente i fan ne hanno approfittato per tornare ad attaccare Electronic Arts, accusata da molti di aver distrutto software house storiche come Westwood e, appunto, Origin Systems, nonché di aver ucciso alcune saghe molto amate come quella Ultima, che da anni non vedono più uscite degne di nota. Speriamo che il successo della Command & Conquer Remastered Collection faccia tornare l'editore americano sui suoi passi.

