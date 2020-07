Ghost of Tsushima è il gioco più atteso di luglio 2020

Nonostante il caldo e la bella stagione che stimola ad uscire, il videogiocatore DOC troverà un sacco di buone ragioni anche a luglio 2020 per stare in casa sul proprio passatempo preferito a quanto pare, e tra tutte le ragioni migliori quella che spicca di più sembra essere Ghost of Tsushima, in base ai risultati dei sondaggi relativi al gioco più atteso del mese prossimo Multiplayer.it. Anche in questo caso prosegue la regola non scritta che vuole l'esclusiva PS4 prevalere sulle altre opzioni proposte, una sorta di costante che abbiamo rilevato in questi anni, anche se a dire il vero la lotta è stata molto serrata nel sondaggio interno rispetto al plebiscito venuto fuori da quello riservato ai lettori, a dimostrazione di visioni comunque un po' diverse, pur nell'unità del risultato. D'altra parte, siamo di fronte ai botti finali per quanto riguarda la generazione in corso e Sony ha messo insieme un uno-due di notevole potenza per salutare PS4 e dare il benvenuto a PS5, tra The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.



In ogni caso, questo luglio 2020 si prospetta interessante su diversi fronti tra nuovi capitoli, grandi ritorni e anche proprietà intellettuali inedite, proprio come il gioco Sucker Punch che si ritrova in cima alla lista dei desideri. La situazione riflette anche quella di un'estate videoludica molto particolare, che con la cancellazione dell'E3 2020 e la trasformazione della Gamescom ha determinato un'esplosione di nuovi eventi, spalmando sull'arco di tre mesi una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere, complice anche il fatto di trovarci proprio sulla soglia della nuova generazione. In un clima come questo, anche la lineup di giochi si presenta nettamente più interessante di quanto spesso accade nei mesi pienamente estivi, dunque non possiamo proprio lamentarci di come stia andando questa estate videoludica, al di là della situazione ancora critica che stiamo vivendo in tutto il mondo a causa della pandemia da coronavirus. Insomma, a prescindere da cosa accada, la fuga nei mondi virtuali dei videogiochi sembra ancora garantita per il prossimo periodo.



Il più atteso dalla redazione Il risultato emerso dalla votazione interna alla redazione non è stato poi così scontato, visto che fino all'ultimo c'è stato un notevole testa a testa e la vittoria si è giocata su uno scarto minimo. Il vincitore è risultato essere Ghost of Tsushima, ma davvero a brevissima distanza dal secondo classificato, che è Paper Mario: The Origami King. D'altra parte, le produzioni first party Nintendo non possono passare inosservate e godono sempre di ampio seguito all'interno della redazione di Multiplayer.it, dunque era logico aspettarsi una lotta serrata tra il gradito e atteso ritorno della serie Paper Mario e la nuova produzione esclusiva di Sucker Punch per PS4. Alla fine ha prevalso la curiosità per la nuova proprietà intellettuale, che promette di mettere in scena un'affascinante interpretazione del Giappone feudale, ricostruita da un team peraltro prettamente occidentale come Sucker Punch, cosa che determina una certa curiosità aggiuntiva di vedere come siano riusciti a lavorare un materiale così delicato.



Paper Mario: The Origami King proviene invece da basi ben più solide, considerando che la serie va avanti dai tempi del Nintendo 64, anche se ogni capitoli è sostanzialmente una storia a sé, sia in termini narrativi che come struttura di gioco e stile grafico adottato. Non stupisce, dunque, che questo nuovo episodio appositamente sviluppato per Nintendo Switch si basi su una storia completamente nuova e presenti caratteristiche alquanto inedite, pur avendo comunque diversi riferimenti ai precedenti, come per quanto riguarda il bizzarro mix di elementi 2D e 3D e il sistema di combattimento a turni sul "palcoscenico". Il terzo classificato si trova a notevole distanza da questo sostanziale testa a testa tra i primi due ed è Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, altro gioco esclusivo per Nintendo Switch e altra esperienza decisamente particolare, come ci ha insegnato il primo capitolo. Si tratta di un'avventura investigativa che mette in scena un bizzarro thriller psicologico da parte di quello strano figuro che risponde al nome di SWERY. Appena fuori dal podio troviamo infine Death Stranding in versione PC, altro titolo illustre per questo luglio 2020.