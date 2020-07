Giochi Nintendo Switch, Catherine: Full Body e Deadly Premonition 2 (settimana del 6 luglio 2020)

La nuova settimana del 6 luglio 2020 è ufficialmente cominciata, e dunque tocca ancora una volta a noi: in questo rapido articolo vi parleremo di tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch dei prossimi sette giorni. E questa volta vi preannunciamo che ci sarà da spendere, perché non mancheranno produzioni eterogenee ed interessanti.

Si comincerà subito da domani, martedì 7 luglio 2020, giorno d'uscita su Nintendo Switch di Catherine: Full Body. In verità la recensione di Catherine: Full Body per Nintendo Switch è già disponibile sulle nostre pagine, dunque perché non correte a leggerla? "L'accattivante storia del pluripremiato Catherine, uscito nel 2011, ritorna, più bello che mai, con Catherine: Full Body. Grafica e meccanica di gioco migliorate, nuove musiche, opzioni multigiocatore potenziate e molto altro ti aspettano in questa affascinante nuova veste".

Che dire poi dell'arrivo di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise? "Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è il nuovo capitolo per il particolare adventure horror psicologico di Access Games e Hidetaka "SWERY" Suehiro. La storia è ambientata nella Boston odierna, dove l'agente dell'FBI Aaliyah Davis sta lavorando a dei vecchi casi di omicidio: questo porta la protagonista a impelagarsi in una faccenda dai risvolti anche sovrannaturali e particolarmente inquietanti. Le stranezze della trama ci proiettano poi 14 anni indietro, a New Orleans, dove seguiamo le indagini di Francis York Morgan, già protagonista dell'originale Deadly Premonition".

Ricapitoliamo qui di seguito, in un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 6 luglio 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento!