Google Nest, un video mostra il nuovo smart speaker Google Home Assistant

Google Nest dà il benvenuto al suo nuovo smart speaker, un dispositivo pensato per entrare in connessione con la vostra casa intelligente e naturalmente darvi la possibilità di dialogare, impartire ordini e ricevere feedback sonori dalla stessa. Se avete ben chiaro il funzionamento della smart home di Google, probabilmente avrete capito da tempo a cosa serve un oggetto del genere: cioè a potenziare tutte le possibilità offerte da Google Home Assistant.

La redazione di 9togoogle.com ha ricevuto in anteprima il nuovo smart peaker, direttamente da Mountain View: questo ci permette di mostrarvene alcune immagini, e poco più avanti anche un video. Il nuovo device, il cui nome in codice è Prince, non presenta alcuno schermo, esattamente come il Sonos One. Le capacità acustico-sonore si attestano, pare, a metà strada tra quelle del Google Home originale e del Google Home Max.

Sullo sfondo dell'immagine qui di seguito riportata potrete notare la variante rosa del novo smart speaker Google Nest, che difatti dovrebbe debuttare in vari colori:

E poi quello dall'aspetto più classico:

Infine un pratico video lo mostra in azione in modo molto simpatico. Mancano attualmente una data di commercializzazione e il possibile prezzo, ma vi terremo aggiornati. Ricordiamo che Google Nest dispone anche di un servizio in abbonamento per la sicurezza della vostra casa intelligente, ovvero Google Nest Aware.