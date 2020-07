Vodafone Happy Friday, premi e regali del 10 luglio 2020

Oggi venerdì 10 luglio 2020 è, per l'appunto, un venerdì: e dunque torna l'appuntamento settimanale con il Vodafone Happy Friday. Si tratta dell'iniziativa principale del programma fedeltà di Vodafone Italia: una volta alla settimana propone alcuni premi e regali per i clienti più affezionati. E dato che in regalo non si butta via niente, vediamo i dettagli.

Oggi i clienti iscritti al Vodafone Happy Friday potranno ottenere un coupon che darà diritto al 15% di sconto sugli acquisti effettuati presso Goldenpoint, sia in negozio che online. Questo coupon, nello specifico, potrà essere cumulato con altri sconti fino al 50% e andrà utilizzato entro il prossimo 19 luglio 2020.

In alternativa si potrà poi optare per il 30% di sconto sull'acquisto di occhiali con lenti VisionOttica (e ancora, se preferite, per il 25% di sconto sull'acquisto di occhiali da sole). Il buono, in tal caso, andrà utilizzato entro il prossimo 25 luglio 2020, dunque avrete qualche giorno in più a disposizione.

La procedura per ottenere i regali del Vodafone Happy Friday è sempre la stessa: dovrete accedere entro le 23:59 sulla vostra app MyVodafone, quindi recarvi nella sezione Vodafone Happy e disegnare lo smile sorridente; infine scegliere tra l'uno o l'altro regalo. Se doveste perdere il codice coupon, potrete consultare lo storico dei regali all'interno dell'app.

Poco altro da segnalare, nel mondo della telefonia mobile italiana: ma pare che iliad si stia muovendo rapidamente per il suo debutto nella rete fissa.