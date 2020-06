La storia di Halo

Figurarsi che preferì lanciare il primo Marathon , serie di FPS nata dal successo dei DOOM di Id Software, sulla dimenticata console Apple Pippin che su PC. Proprio nella trilogia di Marathon è facile intravedere tantissimi elementi che confluiranno in Halo: Combat Evolved: come lo scenario fantascientifico, la presenza di intelligenze artificiali che comunicano con il protagonista, degli alieni che attaccano una colonia terrestre come movente principale dell'azione e, in generale, una cura per il lato narrativo completamente assente nei giochi di id Software.

Tra il 1991, anno di fondazione dello studio, e il 2001, anno di lancio del primo Halo, Bungie pubblicò otto giochi, cinque dei quali non raggiunsero i PC (almeno non in quegli anni) o piattaforme diverse dai sistemi di Apple .

Quando Bungie diede a Microsoft l'esclusiva Xbox di Halo: Combat Evolved non sapeva bene cosa sarebbe successo. Siamo all'inizio del nuovo millennio e la casa di Redmond era alla ricerca di giochi per lanciare la sua neonata console. Bungie all'epoca non era un nome notissimo tra i videogiocatori, nonostante fosse sul mercato dal 1991. Il motivo era abbastanza semplice: il fondatore Alex Seropian, e con lui il suo futuro socio Jason Jones, non amava particolarmente i PC e si era imposto di sviluppare giochi solo per sistemi di Apple.

Il primo Halo arrivò in un momento di grande fermento in Bungie. Considerando Pathways into Darkness (1993), Bungie all'epoca aveva già alle spalle lo sviluppo e la pubblicazione di quattro sparatutto in prima persona. La sua identità come software house non era però ancora formata al 100%, visto che nel frattempo aveva realizzato anche i due capitoli della serie Myth (arrivati anche su PC), degli strategici brutali poco ricordati ma ben fatti e contemporaneamente ad Halo aveva sviluppato l'action in terza persona Oni , quest'ultimo pubblicato su Mac, Windows e PlayStation 2 nel 2001.

Halo rivoluzionario

Nato come sparatutto in prima persona per Windows e Macintosh, Halo: Combat Evolved fu trasformato in uno sparatutto in prima persona in corso d'opera, per andare a intercettare il target principale cui Microsoft mirava per vendere la prima Xbox. Oggi siamo abituati a giocare a degli splendidi FPS anche su console, ma all'epoca la situazione era enormemente diversa.

Nessuno era ancora riuscito a superare completamente i limiti imposti al genere dai controller per mirare e gli esponenti migliori del genere erano comunque molto rozzi e generalmente più goffi rispetto a ciò che si poteva giocare su PC, dove mouse e tastiera la facevano da padroni. Titoli come i Medal of Honor su PSX o Goldeneye 007 su Nintendo 64 avevano fatto vedere qualcosa di buono, ma in generale l'azione era molto più lenta rispetto a un qualsiasi FPS per PC e i nemici erano meno reattivi. Inoltre il level design era più piatto e favoriva i livelli costruiti in orizzontale, lì dove su PC giochi come Quake avevano mappe sviluppate completamente in verticale.

Come riuscire a compensare, almeno in parte, l'immenso gap che c'era tra i due mondi? Con Halo: Combat Evolved Bungie introdusse tutta una serie di novità che rivoluzionarono letteralmente il genere, come la mira assistita, il limite delle armi trasportabili e gli scudi autoricaricanti, che divennero immediatamente degli standard su console.

Si trattava di accorgimenti che oggi diamo per scontati e di cui quasi non ci accorgiamo, ma che hanno trasformato completamente il modo di concepire gli FPS per i controller: finalmente erano diventati divertenti (è un'esagerazione, ma nemmeno troppo).