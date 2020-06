Call of Duty: Warzone, Dr DisRespect non è un gran compagno di squadra: meglio TimTheTatman

Se qualcuno vi chiedesse: "chi preferisci come compagno di squadra su Call of Duty: Warzone tra Dr DisRespect e TimTheTatman?" voi cosa rispondereste? Beh, ad esempio: "che diamine posso saperne? Non ho mai giocato con nessuno dei due". Un'affermazione valida: ma alcuni pro player, una volta posta la stessa domanda, hanno dovuto prendere posizione, perché avevano giocato con entrambi. E Dr DisRespect non è stato riconosciuto come il miglior compagno di squadra del mondo.

Anzi, tutto il contrario: pare che Dr DisRespect non sia un gran compagno di squadra su Call of Duty: Warzone, e più in generale all'interno di un team. Nel corso del The Courage & Nadeshot show, Tyler "TeePee" Polchow e Nadeshot hanno dovuto rispondere alla domanda sopra indicata. Entrambi hanno dichiarato di preferire nettamente TimTheTatman a Dr DisRespect, aggiungendo però che il secondo non avrebbe dovuto prendersela a male sul personale.

Cosa che di fatto non è accaduta, non in modo grave almeno: Dr DisRespect ha tenuto a precisare che lui è quello che ottiene più kill (eliminazioni) ad ogni partita. E ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a TeePee: "la sua voce è insopportabile, come quella di Shroud". Cosa potevamo aspettarci, da qualcuno che ha disinstallato Valorant perché ha perso una scommessa?

Ma perché i due streamer e pro player di Call of Duty: Warzone hanno preferito entrambi TimTheTatman a Dr DisRespect? "Io sono uno di quelli che va per il gioco di squadra" ha dichiarato TeePee, "Tim parla sempre, condivide munizioni, avvisa. Quando gioco con Doc a volte lui si muta (il microfono, ndr), si fa i fatti suoi. Io voglio giocare assieme o qualcosa del genere".

Simile il parere di Nadeshot: "penso che Tim sia migliore di Doc. Doc in realtà si annoia subito e vuole divertire durante il suo stream. Si mette a fare caz**** e poi finisce con l'essere eliminato. Funziona bene per il suo show e per il suo personaggio. Si mette sempre in situazioni buffe, ma per tutti gli altri, per noi che cerchiamo di vincere, questo è frustrante. Penso che Doc sia un bravo giocatore e che faccia caz**** di proposito".

Conoscendo un po' il carattere di Dr DisRespect, dareste davvero torto a questi giocatori di Call of Duty: Warzone?