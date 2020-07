Halo Infinite: il rampino confermato dal nuovo materiale promozionale

In Halo Infinite si potrà davvero usare il rampino, che a quanto pare farà parte della dotazione di Master Chief. Si era già parlato di questa caratteristica qualche mese fa, in occasione della pubblicazione di uno screenshot trafugato.

In quel caso non ci fu alcuna conferma ufficiale, ma l'immagine pubblicata oggi è abbastanza esplicativa in tal senso, dato che il rampino appare ben visibile sul braccio di Master Chief.

Difficile dire come 343 Industries ha sfruttato questa caratteristica, ma è sicuramente interessante che ci sia, dato che regalerà sicuramente al gioco una maggiore dinamicità. Per saperne di più non rimane che aspettare domani, quando Halo Infinite sarà finalmente svelato alla presentazione dei titoli first party di Microsoft per Xbox Series X e per l'ecosistema Xbox.