Epic Games Store: i giochi gratis per PC del 23 luglio sono disponibili

Epic Games Store ha reso disponibili per il download i giochi gratis per PC di oggi, 23 luglio. Come riportato la settimana scorsa, la selezione include in questo caso Tacoma e Next Up Hero.

Tacoma è un'affascinante avventura sci-fi sviluppata da Fullbright, il team autore di Gone Home, e racconta la storia di Amy Ferrier, una donna mandata sulla stazione Tacoma con il compito di recuperare dei dati e capire che fine abbia fatto l'equipaggio, scomparso misteriosamente.

Next Up Hero è invece un dungeon crawler dalla grafica cartoonesca, con un set di personaggi disegnati a mano, armati fino ai denti, che si cimentano con spedizioni sempre più complesse alla ricerca di gloria e ricchezze.

Questi due giochi saranno gratuiti fino alle ore 17:00 del 30 luglio. Per aggiungerli alla vostra libreria, vi basterà visitare questa pagina ed effettuare l'accesso allo store.

Quali saranno i prossimi regali? Dal 30 luglio al 6 agosto sarà possibile scaricare gratuitamente da Epic Games Store tre nuovi giochi: 20XX, Barony e Superbrothers: Sword & Sworcery EP.