NieR Replicant, Babylon's Fall e un gioco tutto nuovo da Yosuke Saito nel 2021

NieR Replicant, il remake da parte di Square Enix, è sicuramente il gioco principale in lavorazione da parte di Yosuke Saito, ma non è l'unico, visto che per il 2021 sono previste novità anche su Babylon's Fall e su un gioco completamente nuovo, a quanto pare.

Anche lui ospite del lungo speciale riassuntivo di Famitsu sulla conclusione del 2020 e i propositi per l'anno nuovo, Saito ha fatto capire che la parola chiave del 2021 è "NieR", per quanto lo riguarda: "La serie NieR continuerà ancora per un po', vi prego di aspettare notizie in arrivo su NieR Reincarnation e NieR Replicant v1.22", ha affermato il director nell'articolo in questione.

Tuttavia, non c'è solo quello: "Sì, sto ancora lavorando su NieR, ma c'è anche Babylon's Fall e un gioco completamente nuovo, dunque sono parecchio occupato..." ha aggiunto inoltre, facendo dunque trapelare l'esistenza di un progetto nuovo e non ancora annunciato.

Per il 2021, Saito ha riferito di volersi dedicare alla pesca, cosa che potrebbe essere anche un riferimento ai suoi lavori in ambito di videogiochi in qualche modo, conoscendo la stranezza del personaggio in questione.

Nier Replicant Ver 1.22474487139 è tornato a mostrarsi di recente con un trailer ai Game Awards 2020 e le novità emerse in tale sede sono state un po' riepilogate nell'anteprima pubblicata dopo l'evento, mentre di Babylon's Fall non abbiamo aggiornamenti già da un po' di tempo a questo parte, con Square Enix e Platinum Games che non sono pronte a mostrare il gioco in maniera approfondita, per il momento.